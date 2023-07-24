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Собянин рассказал о повреждениях на Комсомольском проспекте в Москве при взрыве БПЛА

Собянин: городские службы максимально быстро помогут устранить последствия атаки БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что после взрыва беспилотника, атаковавшего столицу ранним утром 24 июля, на Комсомольском проспекте были выбиты несколько окон.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон», — написал Собянин и добавил, что столичные службы помогут жителям устранить последствия взрыва «максимально быстро».

До этого он сообщал, что около 4:00 зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям в Москве.

Утром 24 июля Министерство обороны России заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими беспилотниками по территории российской столицы.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища.

До этого сообщалось, что после атаки беспилотников в Москве задержали мужчину.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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