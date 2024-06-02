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Экс-глава Югры станет работать в Совете Федерации

СургутинформТВ: экс-глава Югры Наталья Комарова займет место в Совете Федерации

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова будет работать в Совете Федерации. Об этом сообщил и.о. главы региона и мэр Тюмени Руслан Кухарук, передает СургутинформТВ.

«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу», — подчеркнул он.

Отмечается, что новый пост Комарова займет по просьбе Кухарука.

До этого Евросоюз ввел санкции против губернатора Югры Натальи Комаровой.

Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. Она окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института, который теперь называется Донбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженера-экономиста.

Комарова была первым замглавы горадминистрации Нового Уренгоя и депутатом Госдумы. 1 марта 2010 года она заняла пост губернатора Югры. В 2015 и 2020 годах местные депутаты переизбрали ее на должность. 30 мая 2024 года Комарова покинула свой пост. Чиновница награждена орденом Дружбы и орденом Почета.

Ранее сообщалось, что Комаровой грозит штраф за дискредитацию армии.

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