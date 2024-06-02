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На Алтае водитель переехал двух пешеходов, уснув за рулем

В Алтайском крае уснувший водитель переехал двух человек и попал на видео

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«В КУРСЕ 22 | Барнаул»' class="item-image" >
Телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

На Алтае водитель уснул за рулем и наехал на двух пешеходов, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

ДТП произошло в селе Ая. По словам очевидцев происшествия, водитель внедорожника был пьян. Один из пострадавших находится в коме, другой получил перелом.

На видеозаписи с моментом наезда видно, что красный внедорожник выехал на встречную полосу, а затем на обочину, по которой шли два человека. Они находились спиной к приближающемуся автомобилю. Один из пострадавших после наезда смог встать на ноги, другой оказался под колесами. После этого красный внедорожник по касательной врезался в забор и остановился.

До этого в Дагестане из-за непогоды обрушился автомобильный мост. Одна из его опор была повреждена селевым потоком.

Ранее стали известны подробности крупного ДТП на МКАД в Москве.

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