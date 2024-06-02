Экс-президент Ирана зарегистрировался для участия в президентских выборах

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в предстоящих внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана в Telegram.

Для регистрации своей кандидатуры Ахмадинежад посетил МИД страны.

«Сегодня я пришел, чтобы еще раз поприветствовать иранский народ. Я уверен, что все проблемы страны могут быть решены при максимальном использовании национального потенциала», — цитирует его канал.

Помимо него, свои кандидатуры для участия в президентских выборах выдвинули экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан, экс-замминистра по делам спорта и молодежи Ахмад Расули-нежад, генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, бывший секретарь Штаба по борьбе с наркотиками Фада-Хосейн Малеки, действующие члены парламента страны и другие.

Выборы в Иране должны пройти 28 июня. Регистрация кандидатов открылась 28 мая.

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