Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп зарегистрировался в TikTok

Официальный аккаунт Дональда Трампа появился в TikTok

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа появился в соцсети TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователь с именем realdonaldtrump верифицирован. По состоянию на 10.54 мск на него подписаны около 457,5 тысячи человек.

В аккаунте опубликовано только одно видео, на котором Трамп посещает мероприятие международной спортивной организации UFC.

«Президент теперь в TikTok», — говорит в видео директор UFC Дэйна Уайт и показывает на рядом стоящего Трампа. В следующем кадре политик заявляет, что это честь для него.

31 мая Reuters сообщил, что TikTok создает новый алгоритм рекомендаций для США. Копия алгоритма разрабатывается для американской аудитории, которая насчитывает 170 млн пользователей. В результате этого может получиться новая версия приложения, которая работает независимо от китайской ByteDance, а также будет более приемлема для законодателей США, планирующих запретить соцсеть, отмечает агентство.

Ранее Шольц завел аккаунт в TikTok и пообещал не танцевать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами