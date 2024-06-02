Трамп зарегистрировался в TikTok

Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа появился в соцсети TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователь с именем realdonaldtrump верифицирован. По состоянию на 10.54 мск на него подписаны около 457,5 тысячи человек.

В аккаунте опубликовано только одно видео, на котором Трамп посещает мероприятие международной спортивной организации UFC.

«Президент теперь в TikTok», — говорит в видео директор UFC Дэйна Уайт и показывает на рядом стоящего Трампа. В следующем кадре политик заявляет, что это честь для него.

31 мая Reuters сообщил, что TikTok создает новый алгоритм рекомендаций для США. Копия алгоритма разрабатывается для американской аудитории, которая насчитывает 170 млн пользователей. В результате этого может получиться новая версия приложения, которая работает независимо от китайской ByteDance, а также будет более приемлема для законодателей США, планирующих запретить соцсеть, отмечает агентство.

Ранее Шольц завел аккаунт в TikTok и пообещал не танцевать.