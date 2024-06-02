Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области семилетний мальчик пострадал после падения ворот во дворе

В Саратовской области ворота упали на ребенка

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Саратовской области мальчик получил травмы после того, как на него упали ворота. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Калининске. По версии правоохранителей, днем на семилетнего мальчика упали незакрепленные ворота во дворе.

«С полученными травмами пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

О характере повреждений и состоянии мальчика не сообщается.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Специалисты ведомства выяснят и дадут оценку тому, соблюдались ли требования закона о защите прав несовершеннолетних на объекте. При необходимости в прокуратуре примут необходимые меры реагирования.

До этого в Дальнегорске семилетняя девочка оказалась в больнице после игр на свежем воздухе. Ребенок запрыгнул на футбольные ворота и повис на них, но конструкция не была закреплена должным образом, поэтому упала и придавила ребенка.

Ранее в Уфе на девочку упали хоккейные ворота после попытки их поднять.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами