В Саратовской области семилетний мальчик пострадал после падения ворот во дворе

В Саратовской области мальчик получил травмы после того, как на него упали ворота. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Калининске. По версии правоохранителей, днем на семилетнего мальчика упали незакрепленные ворота во дворе.

«С полученными травмами пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

О характере повреждений и состоянии мальчика не сообщается.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Специалисты ведомства выяснят и дадут оценку тому, соблюдались ли требования закона о защите прав несовершеннолетних на объекте. При необходимости в прокуратуре примут необходимые меры реагирования.

До этого в Дальнегорске семилетняя девочка оказалась в больнице после игр на свежем воздухе. Ребенок запрыгнул на футбольные ворота и повис на них, но конструкция не была закреплена должным образом, поэтому упала и придавила ребенка.

Ранее в Уфе на девочку упали хоккейные ворота после попытки их поднять.