Солисты ABBA получили рыцарские титулы от короля Швеции

Король Швеции Карл XVI Густав наградил участников группы ABBA самой престижной наградой страны, орденом Вазы. Видео с церемонии публикует местная газета Dagens Nyheter.

«Награды, которые вы сегодня получаете, — это благодарность Швеции за ваш исключительный вклад в развитие нашей страны», — заявил музыкантам Карл XVI Густав на вручении.

Отмечается, что Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад стали командорами I класса. Знаменитости оказались одними из первых публичных лиц в Швеции, которые получили почести от короля после возрождения ордена спустя 50 лет. Церемония вручения креста прошла в Стокгольмском дворце 31 мая.

В 1974 году награду перестали вручать обычным шведам ради «обеспечения равенства», пожалование происходило только среди Членов Шведского Королевского Дома и иностранцев. В 2022 году Риксдаг реформировал систему по просьбам граждан.

В мае 2023 года участники группы ABBA отказались выступать на «Евровидении-2024» в честь 50-летия победы в конкурсе. Тогда Бенни Андерсон пояснил, коллектив «ни за что» не выступит и даже не появится на вокальном конкурсе.

Ранее Филипп Киркоров осудил «Евровидение» за судейство.