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Китай выступает против «маленьких кружков», направленные на третьи страны

Глава МО Китая Дун Цзюнь: КНР выступает против эксклюзивных военных союзов

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ВМС КНР

Китай выступает против создания эксклюзивных военных союзов и «маленьких кружков», направленных на третьи страны. Об этом на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, передает РИА Новости.

По его словам, различные «маленькие кружки», нацеленные на другие страны, не сделают регион безопаснее, а лишь обострят ситуацию.

Глава ведомства отметил, что в многостороннем сотрудничестве в области безопасности Пекин выступает за открытие дверей и совместное стремление к миру.

2 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военный конфликт с Китаем не является неизбежным, несмотря на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США является стратегией создания разногласий и военной конфронтации в регионе, она не имеет будущего.

Ранее глава Пентагона обсудил с министром обороны КНР помощь России.

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