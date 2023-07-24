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В крымском Джанкое задержаны отправка и прибытие поездов из-за ЧП с дронами

В Джанкойском районе Крыма задержано пять поездов из-за ЧП с дронами

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Джанкойском районе Крыма задержаны отправка и прибытие поездов из-за ЧП с дронами. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» в Telegram.

По состоянию на 9:45 остановлены поезда, следующие из Москвы в Севастополь. Пассажиры смогут отправиться от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций.

Также остановлены поезда, следующие из Адлера в Симферополь (остановлен на станции Джанкой), два поезда — из Москвы в Симферополь (Нижнегорская и Владиславовка соответственно), поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию (Владиславовка).

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь в целях безопасности после атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.

До этого глава Крыма сообщал, что в небе над полуостровом российская система ПВО сбила украинский беспилотник. Другую часть военных дронов подавили средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 БПЛА.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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