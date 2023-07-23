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В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»

В Волгограде на девушку завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области заявили, что уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что взяли на особый контроль предварительное расследование данного дела, которое возбудили в отношении 23-летней жительницы Самары. Ее подозревают в совершении преступления по статье «осквернение мест захоронения».

В прокуратуре считают, что женщина совершила на Мамаевом кургане «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», и выложила видео в соцсетях.

Жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, заявила «Газете.Ru», что «сглупила». Девушка отметила, что не хотела «надругаться» над статуей и принесла извинения всем, кого задел ее поступок.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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