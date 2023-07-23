Люди массово эвакуируются с острова Родос

Заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос во время брифинга заявил, что с острова Родос из-за лесных пожаров вывезли более двух тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Артопиоса, огонь дошел до прибрежного района Киотари.

«По этой причине по номеру 112 отдали приказ об эвакуации жителей Асклипио и Киотари. Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем. Превентивные эвакуации, проведенные сегодня на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова», — сказал он, добавив, что жара создает опасные условия для распространения пожаров.

Зампредставителя греческой пожарной службы отметил, что опасность пожаров прогнозируют также в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии. Очень высоким остается риск пожаров и на остальной территории государства.

До этого бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо повиниться и просить Россию прислать самолеты.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.