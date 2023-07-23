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В Магнитогорске полицейские потеряли килограмм наркотиков

Baza: в отделе полиции Магнитогорска из камеры хранения вещдоков пропали наркотики

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Почти килограмм различных запрещенных веществ исчез из отдела МВД в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пропажу обнаружили во время ревизии, наркотики, изъятые по старым уголовным делам находились в камере хранения в качестве вещественных доказательств.

Ревизоры недосчитались 700 граммов марихуаны, героина, амфетамина и экстракта маковой соломы, общим весом около 300 граммов. Сотрудники, ответственные за сохранность вещдков, не знают, куда могли пропасть наркотически вещества. По факту хищения и халатности проверку начал Следственный комитет региона.

Ранее в Самаре арестовали подозреваемых в краже метанола со склада МВД.

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