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Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора РИА Новости Журавлева

Постпред Аляутдинов: РФ потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлева

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RIA Novosti/Reuters

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил РИА Новости, что Москва потребует от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

По словам Аляутдинова, этот вопрос входит в мандат организации. Он указал, что ЮНЕСКО так и не выразила свою позицию по поводу гибели и других журналистов из РФ. Постпред подчеркнул, что Москва планирует привлечь внимание всех государств-членов организации к «очередному гнусному преступлению киевского режима».

Аляутдинов отметил, что в деятельности секретариата ЮНЕСКО наблюдаются двойные стандарты. Он напомнил об отсутствии реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

«Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма гендиректору, однако реакции не последовало», — сказал постоянный представитель при организации.

Постпред также отметил, что на убийства российских журналистов не реагируют и западные страны, поставляющие Вооруженным силам Украины (ВСУ) «вооружения, от которых погибают корреспонденты». Аляутдинов назвал заботу западных государств о безопасности журналистов чистым лицемерием.

До этого парламент Никарагуа осудил убийство военкора Ростислава Журавлева в результате обстрела украинскими военными кассетными боеприпасами.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.

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