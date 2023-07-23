Нижегородские хирурги удалили огромного червя из мошонки подростка

Юноша обратился к медикам с жалобами на болезненное уплотнение и отечность в области мошонки, новообразование увеличивалось в размерах. Об этом сообщается на официальной странице Областной детской клинической больницы Нижнего Новгорода во «ВКонтакте».

Болезненное уплотнение пациент заметил около трех месяцев назад и самостоятельно обратился в консультативно-диагностический центр больницы. Овальное образование увеличивалось в размерах, на момент обращения в больницу его диаметр достигал полутора сантиметров. Во время УЗИ медики обнаружили кисту с шевелящимся внутри содержимым, было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Уже после удаления новообразования, в разрезе патологического узла обнаружен свернутый в клубок и подвижный белый червь длиной около 15 см, после паразитологического исследования установлен диагноз дирофиляриоз», — сообщили больнице.

Послеоперационный период прошел без осложнений, подростка уже выписали на амбулаторное лечение. Врачи предположили, что паразит мог попасть в организм пациента после укуса комара.

Дирофиляриоз переносят кровососущие насекомые, после укуса человека личинка паразита попадает в организм и растет, инкубационный период может длиться от месяца до года. Первым симптомом болезни считают появление под кожей или слизистой оболочкой опухолевидного образования, которое сопровождается покраснением и зудом. Специфическим признаком болезни является ощущение шевеления паразита внутри уплотнения.

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