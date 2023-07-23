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Дожди с грозами ожидаются в Москве в воскресенье

Синоптик Котилевская: в Москве 23 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +21

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве 23 июля, в воскресенье, ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Сегодня облачность будет увеличиваться в Москве, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами», — сказала Котилевская.

Максимальная температура в столице в этот день поднимется до +21℃. В Московской области ожидается до +22℃.

Она добавила, что ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве до конца июля сохранится временами дождливая погода, а температура воздуха в эти дни не будет превышать +20...+25°C. По его словам, в июле нет надежд на жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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