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Никарагуа осудила убийство российского военного корреспондента

Парламент Никарагуа осудил убийство военкора Журавлева украинскими военными

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RIA Novosti/Reuters

Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в результате обстрела украинскими военными кассетными боеприпасами.

«Ассамблея осуждает убийство товарища военного корреспондента Ростислава Журавлева руками темных украинских сил, которые с помощью кассетных бомб при содействии Соединенных Штатов Америки совершили террористический акт против мирных жителей и журналистов», — указано в коммюнике.

22 июля стало известно о гибели военного корреспондента, а также о ранении еще двух журналистов в зоне СВО. В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами были ранены четыре журналиста МИЦ «Известия» и РИА «Новости». Пострадавших экстренно эвакуировали в полевые госпитали, однако Журавлева спасти не удалось.

Ранее профсоюз турецких журналистов назвал гибель военкора Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте

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