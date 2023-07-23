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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушную тревогу объявили в четырех областях на юго-востоке Украины

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Global Look Press

Воздушная тревога повторно объявлена в южных регионах Украины и в двух областях на востоке страны. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Уточняется, что сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на территории подконтрольных Киеву районов Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Во время предыдущей тревоги в Одесской области, как сообщали украинские СМИ, в Одессе было слышно несколько серий взрывов, возник сильный пожар.

До этого украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Эту информацию также подтверждали социальные сети местных жителей. Воздушная тревога в тот момент действовала в Николаевской и Одесской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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Операция на Украине
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