В Венесуэле возбудили дело о подстрекательстве к убийству членов правительства

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил в Twitter о задержании подозреваемого в подстрекательстве в социальных сетях к убийству членов кабинета министров страны.

Согласно сообщению генпрокурора, задержанным является мужчина по имени Виктор Ногер. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Сааб также опубликовал видеозапись, на которой Ногер призывает к расправе над государственными деятелями Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро до этого неоднократно указывал на попытки радикальной оппозиции дестабилизировать обстановку в стране и развязать волну насилия и террора посредством социальных сетей.

22 июля сообщалось, что Федеральная служба безопасности вместе Министерством внутренним дел по Москве пресекла преступную деятельность ячейки «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России).

21 июля Мещанский суд Москвы постановил арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.