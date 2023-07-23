В МВД раскрыли данные о числе преступлений со смертельным исходом за полгода

За первые полгода жертвами преступлений стали 10,7 тыс. россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

«В результате преступных посягательств погибли 10,7 тыс. человек (на 2% меньше, чем годом ранее), здоровью 16,3 тыс. человек причинен тяжкий вред (на 1% меньше)», — указано в материалах.

При этом на июнь 2023 года было зарегистрировано в общей сложности 983,7 тыс. преступлений, из них до 82,7% регистрируются в городах, остальные — в поселках. Чуть более половины преступлений — 51,6% — составляют различные виды хищения имущества.

В целом на 2% сократилось как количество преступлений со смертным исходом, так и общее число преступлений за соответствующий период в 2022 году.

По регионам России рост количества преступлений зарегистрирован в 34 регионах, а падение — в 51 регионе.

Ранее в МВД России сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зафиксировано около 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу медиагруппы «Царьград», предпринимателя Константина Малофеева.