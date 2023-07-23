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В МВД раскрыли данные о числе преступлений со смертельным исходом за полгода

В МВД сообщили, что за первые полгода жертвами преступлений стали 10,7 тыс. россиян

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Александр Вильф/РИА «Новости»

За первые полгода жертвами преступлений стали 10,7 тыс. россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

«В результате преступных посягательств погибли 10,7 тыс. человек (на 2% меньше, чем годом ранее), здоровью 16,3 тыс. человек причинен тяжкий вред (на 1% меньше)», — указано в материалах.

При этом на июнь 2023 года было зарегистрировано в общей сложности 983,7 тыс. преступлений, из них до 82,7% регистрируются в городах, остальные — в поселках. Чуть более половины преступлений — 51,6% — составляют различные виды хищения имущества.

В целом на 2% сократилось как количество преступлений со смертным исходом, так и общее число преступлений за соответствующий период в 2022 году.

По регионам России рост количества преступлений зарегистрирован в 34 регионах, а падение — в 51 регионе.

Ранее в МВД России сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зафиксировано около 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу медиагруппы «Царьград», предпринимателя Константина Малофеева.

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