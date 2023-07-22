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В МВД раскрыли подробности штурма коттеджа, захваченного преступником в Истре

МВД сообщило, что силовики ликвидировали захватившего коттедж в подмосковной Истре

В МВД РФ рассказали, что мужчина, который забаррикадировался в коттеджном поселке в Истринском районе и открыл огонь, а затем был ликвидирован силовиками, сообщает МВД Медиа.

«Мужчина игнорировал призывы сдаться и стрелял, в ходе задержания применено табельное оружие и спецсредства», — рассказали в МВД.

По информации ведомства, мужчина открыл огонь в сторону правоохранителей, в связи с чем было принято решение о проведении силового задержания с помощь спецсредств. Выяснилось, что он выходец из Красноярского края.

Ранее сообщалось, что мужчину нейтрализовали при штурме коттеджа.

Глава городского округа Татьяна Витушева рассказала, что при штурме здания никто из жильцов и гостей поселка «Шервуд» не пострадал, эвакуированные жители скоро смогут вернуться по домам.

В МВД рассказали, что сотрудник частной охранной организации и участковый подошли к дому, чтобы проверить информацию о неизвестном, проникшем в чужой дом на территории поселка, когда к ним вышел мужчина в балаклаве и, угрожая предметом, похожим на оружие, заставил их войти в дом. Там он попытался удержать их, но мужчинам удалось покинуть здание.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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