Стали известно, кто погиб в ТЦ «Времена года» в Москве

Все погибшие являются сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ», где на производственной линии произошел прорыв трубы с кипятком, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации источника, вода заливает этажи, поднимается пар, однако никто не объявляет эвакуацию и в ТЦ не звучит сигнализация.

Уточняется, что спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, погибли четыре человека. Он выразил соболезнования их родным.

В результате ЧП пострадали более 50 человек, у них обожжены ноги.

В МЧС сообщили, что причиной аварии стал прорыв прорыв внутреннего теплопровода. На месте работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городе Москве и столичный комплекс городского хозяйства. Ход спасательных работ лично курирует глава МЧС России Александр Куренков.

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