Число погибших в ТЦ «Времена года» увеличилось

До четырех выросло число жертв при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на врачей.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибшим. Он подтвердил, что трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Спасатели продолжают работать на месте, отметил столичный градоначальник.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате прорыва трубы с кипятком.

В МЧС России уточнили, что произошел прорыв внутреннего теплопровода. Глава министерства Александр Куренков лично контролирует ход аварийно-спасательных работ, подчеркивается в сообщении.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.