Раненого фотокорреспондента Михальчевского перемещают в Мелитополь

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что раненного в зоне специальной военной операции фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского перемещают в Мелитополь, передает РИА Новости.

Он отметил, что Михальчевского перевезут на лечение в Крым, как только позволит его состояние.

«Везут Мелитополь из Васильевки, по состоянию — отправим в Крым», — сказал он журналистам.

По предварительным данным, фотокорреспондент получил сквозное ранение нижних конечностей.

До этого временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести. Еще один военный корреспондент РИА Новости — Ростислав Журавлев — погиб.

Минобороны России прокомментировало артиллерийский удар украинских подразделений по группе журналистов «Известий» и РИА Новости. По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ выпустили по Белгородской области кассетные боеприпасы.