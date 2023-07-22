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ФСБ задержала сторонников радикальных исламистов в Москве

ФСБ при участии МВД задержала девять участников запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*

Федеральная служба безопасности вместе Министерством внутренним дел по Москве пресекла преступную деятельность ячейки «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Установлено, что силовики задержали в Московском регионе девять ее участников.

»ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — пояснили в пресс-службе ФСБ по столичному региону.

У задержанных нашли религиозную литературу экстремистского содержания.

В связи с чем было возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации».

В настоящий момент правоохранительными органами осуществляются оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств, связанных с преступной деятельностью сторонников запрещенной в РФ ячейки.

До этого ФСБ сообщила о задержании в Курской области россиян, работавших на Украину.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

*   организация запрещена в России
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