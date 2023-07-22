Четверых судей верховного суда Украины могут обвинить в коррупции

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко заявил, что в отношении четверых судей верховного суда Украины могут быть выдвинуты подозрения в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Князева подозревают в получении взятки в размере $3 млн.

«У нас есть четверо судей, у которых изъяты меченые деньги. Мы их допрашиваем. То есть время для сбора доказательств еще есть. Определенные способы сбора доказательств мы тоже получили», — рассказал Клименко журналистам.

Имена судей не называются, они продолжают работу в Верховном суде. По словам Клименко, отстранить их от исполнения должных обязанностей будет можно только после получения ими статуса подозреваемых.

«Самого факта изъятия меченых денег недостаточно, чтобы сообщить о подозрении. Ведь у следствия должны быть и другие доказательства причастности лица к совершению того или иного уголовного правонарушения», — подчеркнул глава САП.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что САП не нашла $1 млн, переданного экс-главе Верховного суда в качестве взятки.

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