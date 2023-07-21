В Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке

Партия социалистов Молдавии потребовала привлечь к ответственности врача, который в больнице угрожал пациентке, говорившей на русском языке. Об этом говорится в заявлении Соцпартии.

«Ждем незамедлительной реакции от ответственных органов. Таким индивидам не место в системе», — говорится в заявлении.

Запросы направлены на имя главы минздрава Аллы Немеренко, на имя председателя Совета по равенству Яна Фельдмана.

Ранее стало известно, что в Молдавии хирург-оториноларинголог отказался лечить пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке. Врач заявил, что он хочет «вытащить калашников и расстрелять» пациентку за то, что она русская.

Хирургом оказался выпускник Университета медицины и фармации имени Н. Тестимицану. Медицинское учреждение, в которое пришла женщина, — Республиканская клиническая больница имени Тимофея Мошняги.

Ранее в России начали подготовку к введению уголовного наказания за русофобию.