Владимир Путин пожелал успехов финалистам конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса «Большая перемена» — флагманского проекта Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

«Нынешний финал объединил в Международном детском центре «Артек» школьников их разных регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также ваших сверстников из многих зарубежных государств. Знаю, что все вы хорошо потрудились, выдержали серьезную конкуренцию в отборочных турах и достойно выступили в финальных испытаниях», — обратился президент к конкурсантам.

Глава государства отметил, что что за прошедшие годы «Большая перемена» укрепила свой авторитет и традиции и сегодня по праву считается одним из наиболее значимых проектов Российского движения детей и молодежи.

«Вы надолго запомните дни, проведенные в Крыму, на побережье Черного моря. Ведь всероссийский конкурс «Большая перемена» дарит участникам прекрасную возможность продемонстрировать свои знания, навыки, творческий потенциал, научиться работать в команде, обрести друзей и единомышленников, обсудить с ними важные, волнующие молодежь темы», — говорится в приветствии.

Путин также направил слова благодарности родителям и педагогам-наставникам финалистов.

«Хочу поблагодарить ваших родителей и педагогов-наставников. Они разделяют ваши интересы, искренне верят в вас, поддерживают на пути к успеху. Желаю вам удачи и воплощения в жизнь всех намеченных планов», — заключил президент.

В международном детском центре «Артек» 21 июня завершается финал 4 сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов и участников международного трека. Он объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 детей из 30 зарубежных стран.

Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее сообщалось, что победитель «Большой перемены» рассказал президенту России Владимиру Путину о важности поддержки конкурса и попросил передать привет финалистам.