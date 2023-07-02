Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Детского психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ

Mash: психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Известного детского психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование, сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на Петрановскую подал глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин. Он считает, что Петрановская с 2014 года поддерживала Украину, говорила, что угрозы русскому языку там нет, а после начала боевых действий осудила их.

Ранее Минюст РФ внес певца Бориса Гребенщикова и журналиста Андрея Караулова, а также еще троих человек, организацию и два издания в реестр иноагентов.

В пояснении к признанию Гребенщикова иноагентом написано, что он «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против СВО и получал финансирование из иностранных источников.

Караулова обвинили в том, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях