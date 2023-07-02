Известного детского психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование, сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на Петрановскую подал глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин. Он считает, что Петрановская с 2014 года поддерживала Украину, говорила, что угрозы русскому языку там нет, а после начала боевых действий осудила их.

Ранее Минюст РФ внес певца Бориса Гребенщикова и журналиста Андрея Караулова, а также еще троих человек, организацию и два издания в реестр иноагентов.

В пояснении к признанию Гребенщикова иноагентом написано, что он «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против СВО и получал финансирование из иностранных источников.

Караулова обвинили в том, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.