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В Белгородской области сообщили, сколько предприятий возобновило работу после обстрелов

Белгородский губернатор Гладков: более половины предприятий в Шебекино возобновили работу

Больше половины предприятий в Шебекинском округе Белгородской области, которые получили различные повреждения при обстрелах со стороны украинской армии, возобновили свою деятельность. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что известное предприятие по производству макаронных изделий в Шебекине возобновит работу 3 июля.

30 июня Вооруженные силы Украины совершили обстрел автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Уточнялось, что по пункту пропуска выпустили семь мин.

До этого подразделения украинских войск обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Отмечалось, что атака велась из гранатометов СПГ-9 и АГС-17. Также по пропускному пункту было выпущено 11 мин калибра 120 мм.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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