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В России появился новый вид внутренних мигрантов

Климатические мигранты появились в России

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Первые климатические мигранты уже появились в России, считает климатолог Алексей Кокорин, передает РИА Новости.

«Они уже есть. Наглядный пример, может быть, отчасти шутливый. Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — рассказал Кокорин.

Он пояснил, что температура свыше 40 градусов, нередко накрывающая территории Краснодарского края, является губительной для здоровья пожилых людей, которые прожили значительную часть жизни на Крайнем Севере.

В 2021 году вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что России наряду с другими странами мира нужно готовиться к изменениям условий жизни из-за климатической миграции.

Абрамченко отметила, что климатические изменения стали главным вызовом XXI века.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.

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