В Хорватии мужчина открыл огонь из автомата, погиб один человек

В хорватском городе Сисак неизвестный мужчина открыл огонь из автомата на улице, есть пострадавшие, передает портал Index.

«На месте большое число полицейских сил. По неофициальной информации, есть пострадавшие, район блокирован», — сообщил он.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что стрельба в аэропорту Кишинева не была терактом.

И.о. генпрокурора сообщил журналистам, что штурм здания аэропорта, при котором убивший двух человек получил тяжелые ранения, начался после отказа мужчины сложить оружие и сдаться властям. Перед началом штурма силовики убедились, что в помещении с гражданином Таджикистана нет других людей.

По словам Мунтяну, в отношении стрелявшего гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас он находится в больнице без сознания.

Аэропорт Кишинева начал штатную работу после инцидента со стрельбой.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.