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На зеленой ветке московского метро произошел сбой из-за человека на путях

Поезда на зеленой ветке метро Москвы приостановили движение из-за человека на путях

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Поезда на зеленой ветке метро Москвы приостановили движение из-за человека на путях между станциями «Автозаводская» и «Орехово», сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже в департаменте сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.

Ранее на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии московского метро из-за человека на путях были временно увеличены интервалы движения поездов.

По данным Telegram-канала «Москва онлайн», причиной сбоя стал человек, который уснул на путях движения поездов. Виновника вытащили сотрудники полиции.

19 июня произошел еще один инцидент с человеком на путях. По рельсам на станции «Беломорская» на Замоскворецкой (зеленой) линии московского метрополитена бегал мужчина. На просьбы подняться на платформу от полиции и дежурной по станции, пассажир не отреагировал.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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