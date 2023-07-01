На зеленой ветке московского метро произошел сбой из-за человека на путях

Поезда на зеленой ветке метро Москвы приостановили движение из-за человека на путях между станциями «Автозаводская» и «Орехово», сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже в департаменте сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.

Ранее на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии московского метро из-за человека на путях были временно увеличены интервалы движения поездов.

По данным Telegram-канала «Москва онлайн», причиной сбоя стал человек, который уснул на путях движения поездов. Виновника вытащили сотрудники полиции.

19 июня произошел еще один инцидент с человеком на путях. По рельсам на станции «Беломорская» на Замоскворецкой (зеленой) линии московского метрополитена бегал мужчина. На просьбы подняться на платформу от полиции и дежурной по станции, пассажир не отреагировал.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.