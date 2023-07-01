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В Нижегородской области пенсионерка бросила «коктейль Молотова» в сторону банка

Пенсионерка бросила коктейль Молотова перед зданием банка в Нижегородской области

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Shutterstock

Пенсионерку задержали после того, как она бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью перед зданием одного из банков в городе Городец Нижегородской области, передает РИА Новости, ссылаясь на управление МВД по региону.

Как заявили в ведомстве, на место прибыли сотрудники полиции. Они задержали 67-летнюю местную жительницу.

В региональном МВД указали, что женщина «после убеждений мошенников» кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью».

«Запланированное злоумышленниками возгорание не произошло», — сказано в сообщении.

Пенсионерка была доставлена в отдел полиции для разбирательства, проводится проверка.

На этой неделе газета New York Post писала, что американка бросила коктейль Молотова в отделении банка из-за «слишком длинной очереди».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова в автомобиль пенсионерки.

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