Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Министерство культуры Украины обязало монахов канонической Украинской Православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля. Об этом сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.

В полученном от Минкультуры документе говорится, что заповедником «Киево-Печерская лавра» принято решение о прекращении доступа насельников монастыря к помещениям.

Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 4 июля. В связи с этим монахов УПЦ просят освободить помещения и передать ключи от них заповеднику.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую Православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

1 апреля суд Киева назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) меру пресечения в виде домашнего ареста и запрет обращаться к верующим.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.