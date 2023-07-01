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Власти Харьковской области готовятся принудительно эвакуировать детей

Из пяти сел Харьковской области на Украине принудительно эвакуируют детей из-за обстрелов

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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Власти Харьковской области Украины намерены принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов в Волчанской общине из-за ежедневных обстрелов. Об этом заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов, передает издание «Слободской край».

По словам Синегубова, соответствующее обращение поступило от городской военной администрации, в областной администрации этот вопрос рассмотрят и, скорее всего, такое решение будет принято.

Чиновник уточнил, что семьи с детьми смогут расположиться в Харькове и других более безопасных районах области. В Харьковской области зарезервировали около 3,5 тысячи мест в общежитиях вузов, другие области также приготовили места для населения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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