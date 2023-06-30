Москвич отравился корвалолом из-за запрета жены употреблять алкоголь

В Москве жена запретила мужчине выпивать. Тогда он напился корвалола и попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 66-летний мужчина любил выпивать, что не устраивало его жену, так как эта привычка влияет на здоровье. Она запретила ему употреблять алкоголь в их квартире, расположенной в Перово.

Мужчина побоялся противиться супруге, однако ему захотелось опохмелиться. Поскольку под рукой не было алкоголя, он начал искать спиртосодержащие лекарства. В домашней аптечке мужчина увидел корвалол, в капле которого содержится 0,022 грамма этилового спирта.

Вечером, пока жена смотрела телевизор и занималась бытовыми делами, москвич выпил лекарство. Неожиданно ему стало плохо.

Бригада скорой медицинской помощи забрала мужчину в больницу. Медики диагностировали у него отравление барбитуратами.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Они уже допросили жену москвича.

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