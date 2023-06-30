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В Иркутской области неизвестный поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне

Shot: в Иркутской области неизвестный сжег релейный шкаф и помешал движению поездов

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Иркутской области произошло повреждение железнодорожного оборудования из-за поджога. Инцидент повлиял на движение поездов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло в ночь с 29 на 30 июня 2023 года на границе Аларского и Черемховского районов. Неизвестный поджег релейный шкаф, который расположен между железнодорожными станциями Забитуй и Черемхово. В результате произошедшего оборудование оказалось повреждено. Во время пожара никто не пострадал.

Движение поездов на участке было временно приостановлено из-за выхода из строя релейного шкафа.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело «Приведение в негодность путей сообщения» по факту произошедшего. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия. Личность поджигателя выясняется.

Ранее в Свердловской области неизвестный попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге.

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