Возле строящегося участка МСД в Царицыне появится спортивная зона

Рядом со строящимся участком Московского скоростного диаметра (МСД) построят скейт-парк и спортивные объекты, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, это предусмотрено проектом благоустройства территории

«В ходе комплексного благоустройства прилегающей территории на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги обустроят различные функциональные зоны: места для отдыха, площадки для занятий баскетболом и настольным теннисом, скейт-парк. Все они будут объединены пешеходным бульваром, то есть основной прогулочной зоной, вдоль которой пройдет велодорожка», — сказал он.

Отмечается, что согласно проекту все специализированные площадки на бульваре вдоль улицы Бехтерева расположат на безопасном расстоянии от пешеходных маршрутов.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, площадь скейт-парка составит тысячу квадратных метров. Там разместятся 14 стрит-фигур для выполнения трюков: рампы, рейлы и трамплины. При этом площадка будет предназначаться для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах.

Также будет обустроена воркаут-площадка с брусьями, качелями, турниками, перекладиной для колец, кронштейнами для крепления волейбольной сетки, скалодромом, шведскими стенками и рукоходом. Предусмотрены и малые архитектурные формы для отдыха. Качели, гамаки, лавочки, домики со скамьями, мини-амфитеатры, теннисные и шахматные столы, а также тренажеры предназначены для горожан всех возрастных групп.

Напомним, в рамках возведения участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД строится 16,9 километра дорог, включая основной ход протяженностью 4,9 километра и 12 километров улично-дорожной сети. Благодаря этому участку появится новая прямая связь между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное.