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В США подростка, напоившего аллигатора пивом, обвинили в жестоком обращении с животными

Mirror: в США подросток напоил пивом аллигатора и был арестован

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10 Tampa Bay/Youtube

В США арестовали подростка, напоившего аллигатора пивом, пишет Mirror. Его обвинили в жестоком обращении с животными.

Как пишут СМИ, инцидент произошел во Флориде на автостоянке около магазина. Два друга увидели детеныша аллигатора, схватили его и начали над ним издеваться, снимая происходящее на камеру. Несмотря на призывы людей вокруг прекратить жестокое обращение с животным, приятели продолжили действо.

«Они швыряли его, насильно поили его. По сути, мучили малютку», — рассказал один из свидетелей.

После того, как кадры с места событий просочились в соцсети, полицейские установили личности подростков. Одному из них — поившему крокодила пивом — было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, он был арестован.

«Отсутствие уважения и ответственности по отношению к этому животному приводит в уныние», — добавили в полиции. Сами подростки пока не объяснили свои действия.

Ранее рыбак из Индонезии рассказал о многолетней дружбе с диким крокодилом.

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