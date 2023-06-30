В России рекомендовано начислять абитуриентам вузов дополнительные баллы за участие в СВО

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало российским высшим учебным заведениям начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в специальной военной операции. Об этом сообщается в письме заместителя главы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов.

«Сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, в том числе за прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — говорится в документа.

Отмечается, что дополнительные начисления предусматриваются, если абитуриент прошел военную службы по призыву, по мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, которые возложены на Вооруженные силы в ходе специальной военной операции».

20 июня секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что Государственная дума одобрила поправки рабочей группы по специальной военной операции и «Единой России» о расширении льгот при поступлении ветеранов спецоперации в вузы.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.