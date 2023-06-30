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В районе Тывы ввели режим ЧС из-за заражения сибирской язвой

Прокуратура: режим ЧС ввели в районе Тывы, где у местного жителя обнаружили сибирскую язву

Режим ЧС введен в Барун-Хемчикском районе Тывы, где госпитализировали местного жителя с диагнозом «сибирская язва». Об этом сообщает прокуратуры республики в соцсетях.

«Постановлением исполняющего обязанности председателя администрации Барун-Хемчикского района от 30.06.2023 на территории Барун-Хемчикского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в публикации.

30 июня управление Роспотребнадзора по Республике Тыва сообщило, что у жителя региона выявили заражение сибирской язвой, пациента госпитализировали.

Специалисты управления Роспотребнадзора незамедлительно начали проводить эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Также удалось установить лица, которые контактировали с заболевшим.

Роспотребнадзор добавляет, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции, которая прошла недостаточную термическую обработку.

Ранее в Тыве был зафиксирован случай сибирской язвы у крупного рогатого скота.

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