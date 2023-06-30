Психолог объяснила, что ждет активных пользователей Tinder после его ухода из России

Активные пользователи сервиса знакомств Tinder, который прекратил работу в России, скорее всего продолжат искать похожие приложения в интернете, сказала РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим.

«С высокой вероятностью они начнут искать новые приложения в России, которые, я уверена, будут создаваться или которые уже существуют. Возможно, они начнут вживую пробовать знакомиться, что будет делать сложнее», — отметила психолог.

Однако, по ее мнению, при знакомствах вживую такие люди могут испытывать сильный стресс.

«Если сформирована привычка онлайн-знакомств, то в человеке заложены определенные шаблоны поведения, которые могут не работать вживую. Например, общение в Сети можно немного растянуть, сразу ответить на симпатию или подождать, а при проявлении грубости сразу закончить диалог и избежать травматичного опыта», — объяснила Сулим.

Личные встречи и знакомства сопровождаются страхом отказа или отвержения, продолжила эксперт. При знакомствах в приложениях вероятность столкнуться с такими же чувствами ниже.

30 июня приложение Tinder перестало работать в России. Оно пропало для россиян Google Play и App Store. При попытке открыть приложение появляется сообщение об ошибке, предлагается повторить попытку входа в приложение позже. При попытке найти Tinder в Google Play всплывает сообщение «Оно не доступно в Google Play в вашем регионе».

В пресс-службе российского сервиса знакомств «Мамба» после этого сообщили, что число регистраций в нем увеличилось на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин. Там добавили, что после известий о приостановлении работы Tinder женщины стали в два раза чаще писать первыми.

Ранее в Сочи устроили панихиду по Tinder на берегу моря.