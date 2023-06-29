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Участники марша попытались прорваться к префектуре Нантера

РИА Новости: участники марша в Нантере попытались прорваться к городской префектуре

Во Франции участники марша в память о подростке, которого застрелила полиция, попытались прорваться к префектуре города Нантера. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полицейские применили слезоточивый газ.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Позже в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

29 июня президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное межведомственное совещание из-за произошедших минувшей ночью погромов в стране.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказывал о числе задержанных по всей стране в ходе беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы.

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