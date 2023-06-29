Экс-издателя «Медузы»* приговорили к восьми годам заключения за пост о Буче

Telegram-канал Baza сообщил, что медиаменеджера Илью Красильщика приговорили к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков об СВО по мотивам политической ненависти.

Поводом для приговора стал пост Красильщика о Буче в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и его интервью на YouTube.

Сообщается, что уголовное дело в отношении Красильщика было возбуждено весной 2022 года. По данным канала, мужчина покинул Россию.

Ранее прокурор заочно запросил для медиаменеджера Красильщика 9 лет колонии за фейки об армии РФ.

Сообщалось, что он был объявлен в розыск в июле 2022 года.

После начала СВО Красильщик запустил проект «Служба поддержки». До этого он работал издателем «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) и главным редактором «Афиши», а также руководителем «Яндекс.Лавки».

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