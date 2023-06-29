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На Украине назвали число подозреваемых в съемке военных объектов

СБУ: почти 200 человек ожидают приговора за съемку работы ПВО и других сил ВСУ

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Служба безопасности Украины сообщила, что за время СВО по подозрению в съемке и распространении фото и видео работы систем ПВО и других сил ВСУ были задержаны 200 лиц. Данные были размещены в Telegram-канале СБУ.

190 задержанным были предъявлены уголовные обвинения, их дела были направлены в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

«Фактически эти лица помогали врагу готовить, осуществлять и корректировать воздушные удары по нашей территории, в том числе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе», — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в большинстве случаев граждане собирали данные о военных объектах Украины осознано с целью передать их российской стороне. По данным СБУ, чаще всего собирали данные о координатах пунктов временной дислокации, маршрутов движения и фортификационных сооружений ВСУ, а также о координатах огневых позиций украинской артиллерии и систем ПВО.

Ранее на Украине женщину приговорили к 15 годам тюрьмы за сбор информации о дислокации ВСУ.

По данным генпрокуратуры, женщина по заданию российских спецслужб в апреле и мае 2022 года собирала и передавала информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории города Николаев.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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