Крупный пожар произошел в Ижевске

МЧС по Удмуртской Республике сообщило, что в районе металлургического комплекса в Ижевске произошел крупный пожар.

Предприятие расположено на Воткинском шоссе.

По данным ведомства, причиной пожара стало горение резины на открытой территории. Пожарные-спасатели уже прибыли на место ЧП.

Других подробностей не приводится.

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