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Крупный пожар произошел в Ижевске

МЧС сообщило о крупном пожаре в районе металлургического комплекса в Ижевске

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МЧС по Удмуртской Республике сообщило, что в районе металлургического комплекса в Ижевске произошел крупный пожар.

Предприятие расположено на Воткинском шоссе.

По данным ведомства, причиной пожара стало горение резины на открытой территории. Пожарные-спасатели уже прибыли на место ЧП.

Других подробностей не приводится.

В этот же день ранее крупный пожар произошел в Нижнем Новгороде по адресу шоссе Жиркомбината, 22. Горели фура и несколько гаражей. Как сообщал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород», по неофициальным данным, взорвалась цистерна на складе лакокрасочных покрытий.

В начале этой недели пожар произошел на территории зоопарка Ростова-на-Дону. Пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. Очевидец пожара в зоопарке Александр рассказал «Газете.Ru», что дым было видно за километр.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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