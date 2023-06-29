Американка бросила коктейль Молотова в отделении банка из-за «слишком длинной очереди»

Американка попала в тюрьму после того, как бросила коктейль Молотова в отделении банка, пишет New York Post. По словам женщины, она сделала это из-за длинной очереди.

Терани Милле, находясь в отделении банка Bank of America, начала ссориться с менеджером, потому что слишком долго стояла в очереди. Когда ей ответили, что все работники заняты, американка начала кричать, что собирается устроить взрыв. Сотрудники тут же вызвали полицейских, но до их прибытия клиентка успела бросить коктейль Молотова, спровоцировав пожар.

На выходе с парковки банка Милле угрожала другому человеку и бросила стеклянную бутылку в чужой автомобиль, повредив его. Полицейские приехали после того, как Терани ушла, но благодаря видеозаписям смогли установить личность американки и отследить ее нахождение.

В итоге подозреваемая была арестована. Она признала себе виновной в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ и была приговорена к двум годам тюрьмы.

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