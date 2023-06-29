«Думал, салют»: очевидцы поделились подробностями перестрелки с полицейскими в Подмосковье

В деревне Анциферово в Орехово-Зуевском городском округе Московской области 28 июня произошла перестрелка между клиентом автосервиса, подозреваемым в вымогательстве, и сотрудниками полиции, местные жители сначала приняли звуки стрельбы за салют. Один из них рассказал телеканалу «360», что он насчитал около 10 залпов.

«Слышал, думал — салют, но потом подумал — что-то рано для салюта. Вечером [случилось], наверное, в шесть-семь [часов], не помню, я не смотрел время. Наверное, с десяток выстрелов», — рассказал дачник.

По его словам, в этот момент он находился дома. Он также добавил, что жители деревни спокойные, среди них нет скандальных граждан. Еще одна из местных жительниц поделилась с телеканалом, что инцидент произошел вблизи ее дома.

«Я выстрелы не слышала, уже спала, это было ночью, я спать легла в 12 часов, выстрелов не было. <...> Говорят, что были [крики], но я не слышала, не могу ничего сказать. Я из окна услышала звуки, толпу людей. Увидела, что там люди стоят, я поняла, что что-то происходит, но что — я не ходила, я не любопытная в этом плане», — добавила она.

Напомним, что накануне владелец автосервиса вызвал полицейских из-за того, что клиенты вымогали у него деньги за якобы некачественный ремонт машины. Полицейские прибыли на вызов и столкнулись с вооруженным сопротивлением. Один из пострадавших полицейских получил несовместимые с жизнью травмы, его напарник остается в больнице.

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