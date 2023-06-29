Минздрав РФ планирует отказаться от закупки зарубежных ИВЛ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что инициатива по запрету госзакупок зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.

«В России есть производство. Сейчас инициатива обсуждается», — заявил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года, что превышает период до пандемии. Мурашко отметил, что в прошлом году фиксировался исторический минимум по младенческой смертности — она составила 4,4 промилле. По его оценкам, в 2030 году соответствующий показатель опустится до 3,3 промилле.

22 июня сообщалось, что ученые из Харбинского медицинского университета доказали, что одиночество и социальная изоляция могут сократить продолжительность жизни.

19 апреля ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский рассказывал «Газете.Ru», что если ученые научатся корректировать мутации, из-за которых происходит старение организма, то человек сможет прожить до 120 лет.

Ранее ученые назвали пищевую добавку, которая может продлить жизнь и улучшить здоровье.