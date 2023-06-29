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Минздрав РФ планирует отказаться от закупки зарубежных ИВЛ

Глава Минздрава РФ Мурашко: ведомство планирует отказаться от закупки зарубежных ИВЛ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что инициатива по запрету госзакупок зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.

«В России есть производство. Сейчас инициатива обсуждается», — заявил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года, что превышает период до пандемии. Мурашко отметил, что в прошлом году фиксировался исторический минимум по младенческой смертности — она составила 4,4 промилле. По его оценкам, в 2030 году соответствующий показатель опустится до 3,3 промилле.

22 июня сообщалось, что ученые из Харбинского медицинского университета доказали, что одиночество и социальная изоляция могут сократить продолжительность жизни.

19 апреля ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский рассказывал «Газете.Ru», что если ученые научатся корректировать мутации, из-за которых происходит старение организма, то человек сможет прожить до 120 лет.

Ранее ученые назвали пищевую добавку, которая может продлить жизнь и улучшить здоровье.

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