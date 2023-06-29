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В Москве пройдет парад ретротранспорта в День московского транспорта

Колонна исторического транспорта разных времен проедет по Москве

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РККА

В Москве в День московского транспорта, 8 июля, пройдет традиционный парад ретротранспорта, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что в мероприятии примут участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, парады ретротранспорта в столице стали доброй традицией.

«В День московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут познакомиться с экспонатами. Приглашаю горожан на наш традиционный парад, чтобы посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом. Благодарю всех наших партнеров, которые присоединятся к событию», — заявил он.

Отмечается, что старт колонны ретротехники состоится от станции метро «Новокузнецкая». Далее она проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар. Там пройдет выставка ретротранспорта, где жители и гости Москвы смогут рассмотреть вагоны и сфотографироваться с ними. Также будут работать тематические зоны.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре можно увидеть реконструкторов и оказаться в Москве 1930-х годов. Откроет праздник академический хор Московского метрополитена. В течение дня перед посетителями будут выступать артисты проекта «Музыка в метро».

Ранее сообщалось, что летний фестиваль «Усадьбы Москвы» впервые начинается в столице 1 июля, сообщается на сайте мэра Москвы. Он будет проводиться по выходным дням вплоть до 30 сентября, уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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